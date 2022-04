Appello al Presidente Mattarella per salvare la riserva naturale di Vivara "Patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista della biodiversità"

Mentre si attende l’inaugurazione, per sabato 9 aprile di “Procida Capitale della Cultura”, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si dimette il presidente del comitato di gestione della riserva naturale statale di Vivara Rino Esposito. Le dimissioni decorreranno dal prossimo maggio.

I motivi delle dimissioni di Rino Esposito sarebbero riconducibili, tre le altre cose, anche ai contrasti con i proprietari dell’isolotto, i Diana, che hanno reso impossibile l’apertura al pubblico e determinate, però, anche dalla constatazione che la riserva statale istituita venti anni fa non ha personale ed è abbandonata a se stessa.

“La crisi della gestione della riserva naturale di Vivara che è situata a Procida si trascinava da tempo ed ora si è arrivati ad un punto di rottura. Per questo abbiamo deciso di lanciare un appello proprio al presidente della Repubblica, che inaugurerà Procida come Capitale delle culture italiana 2022, affinché interceda per salvare la riserva naturale che è un patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista archeologico e della biodiversità, come è riportato in un documento preparato con diversi docenti della Federico II di Napoli.”- le parole del Presidente della commissione agricoltura della Campania Francesco Emilio Borrelli promotore con i professori Universitari Luigi Esposito, Aniello Anastasio e Vincenzo Peretti, diverse associazioni ambientaliste come la Lipu dell'appello al Presidente della Repubblica sottoscritto già da decine di rappresentanti istituzionali, docenti e ambientalisti.