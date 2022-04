Rapina a Porta Capuana, quattro uomini in azione: due denunciati dalla polizia Uno dei malviventi era armato di bottiglia per terrorizzare le vittime

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, era stata rapinata del suo cellulare da quattro uomini, uno dei quali armato di bottiglia, allontanatisi a piedi in direzione di via Alessandro Poerio.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato e bloccato due dei quattro rapinatori in piazza Enrico De Nicola.

Un 25enne gambiano, e un 31enne senegalese, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per rapina; inoltre, il senegalese denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione del prefetto di Napoli emesso nell'agosto 2019.