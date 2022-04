La polizia non dimentica il commissario Francesco Di Rauso morto a soli 31 anni Intitolazione della caserma e sezione polizia stradale di Napoli alla sua memoria

Alla presenza del Questore di Napoli , del dirigente del compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata, del direttore del servizio polizia stradale e dei familiari, si è svolta la cerimonia di intitolazione della caserma, sede del compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata e della sezione polizia stradale di Napoli, alla memoria del commissario della polizia di stato Francesco Di Rauso, deceduto in servizio a soli 31 anni in un incidente stradale avvenuto il 3 aprile 1998. Nel corso della cerimonia è stata anche ufficializzata l’unificazione delle sedi del compartimento e della sezione.