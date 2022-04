Fuorigrotta, topo d’appartamento sorpreso dai proprietari: arrestato I carabinieri ammanettano un 43enne

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta hanno arrestato per tentato furto in abitazione un 43enne di origini tunisine già noto alle forze dell’ordine. Sono quasi le 2 quando il topo d’appartamento forza la porta finestra di un’abitazione a via Venezia Giulia. L’uomo rovista tra i cassetti ma la sua “attività” viene interrotta dal proprietario di casa che con il proprio figlio blocca l’uomo all’interno di una stanza. I proprietari – svegliati dal rumore provocato dal ladro – sono riusciti ad impedire che l’uomo fuggisse ed hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti subìto dopo e hanno arrestato il cittadino tunisino che ora è in attesa di giudizio.