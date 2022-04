Controlli dei carabinieri a Scampia: arrestato pusher Perquisito, è stato trovato in possesso di di dosi di hashish e denaro in contanti

A Scampia i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato e fermato a via Fava. Perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish e di 555 euro in contanti ritenuti provento del reato. Ispezionata la zona dove poco prima il 43enne si era avvicinato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre 6 dosi della stessa sostanza. Su un muro di cemento, invece, c’erano anche altre 12 dosi di hashish ma queste non sono riconducibili all’uomo fermato. L’arrestato è in attesa di giudizio.