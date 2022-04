Il sorriso e la grinta di una donna atletica e vigorosa: non si può morire così La triste scomparsa di Mariasofia Paparo, strappata improvvisamente alla vita a soli 27 anni

Originaria di San Giovanni Rotondo, ma residente in Campania a San Giorgio a Cremano nel napoletano, era una nuotatrice professionista esperta e in salute Mariasofia Paparo, strappata improvvisamente e inaspettatamente alla vita a soli 27 anni.

A stroncarla, un arresto cardiaco che non le ha dato scampo. Una notizia tristissima che ha gettato nello sconforto la comunità partenopea e i suoi tanti amici e colleghi con i quali condivideva la sua passione sportiva.

Laureanda magistrale del dipartimento di scienze e tecnologie, si sarebbe dovuta laureare il prossimo 28 aprile. Il dolore dell'università degli studi Parthenope di Napoli: ''L'Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici''. Una folla commossa ha partecipato ai funerali della giovane donne nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a San Giorgio a Cremano.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: "Non la conoscevo, da quando ho letto non faccio altro che guardare i suoi profili - scrive Cristina Platania - è impressionante, scioccante e inaccettabile tutto ciò. Una ragazza atletica, bella, solare, ad un passo dalla realizzazione dei suoi sogni viene spezzata la sua vita così, improvvisamente, senza motivo, senza senso."

Paparo, che nella sua carriera ha raccolto diverse vittorie a livello regionale, ha partecipato in staffetta alla Capri-Napoli ed è stata una dei primi atleti a far parte del Master team Speedo, era molto nota nell'ambiente anche per la sua collaborazione con Swim4life Magazine.