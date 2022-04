Sanità: ospedale del Mare, installato impianto fotovoltaico Europa Verde: "Tutti gli edifici pubblici dovrebbero seguire questo esempio"

"Abbiamo completato all'ospedale del Mare un impianto fotovoltaico di 3.700 metri quadrati, in grado di produrre ogni anno 825.000 KWh. Questo significa che grazie alla luce del sole siamo ora in grado di risparmiare in media 230.000 euro l'anno sui costi energetici della struttura di Ponticelli".

Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, annuncia "il primo passo di una vera e propria rivoluzione sostenibile della sanità partenopea".

"Condividiamo e sosteniamo totalmente questa iniziativa. Da tempo ci battiamo affinchè tutti gli edifici pubblici si dotino di questi impianti per risparmiare soldi, produrre energia pulita e ridurre le emissioni di Co2. In questo modo aumenterà anche l'autonomia energetica. Il futuro sono le rinnovabili.

Tra l'altro la Campania ha un'ottima esposizione solare e questo ci permetterebbe di ottenere performance energetiche straordinarie riducendo costi e inquinamento" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce campano del Sole che Ride Fiorella Zabatta.