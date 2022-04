Furto di rame in una ditta: manette per un 38enne Indagini lampo dei carabinieri a Grumo Nevano

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano, hanno arrestato per furto aggravato un 38enne di Melito già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso in Corso Garibaldi mentre stava caricando sulla sua auto materiale vario, poco prima “recuperato” nella sede di una ditta specializzata. Aveva forzato il cancello d’ingresso e spostato in macchina 25 kg di rame, 14 ripartitori elettrici, 5 copri-tombini. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.