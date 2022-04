Calcio: morto Freddy Rincon, l'ex del Napoli vittima di un incidente d'auto Il colombiano aveva giocato nella squadra azzurra allenata da Boskov. L'incidente a Cali in Colombia

Dopo tre giorni in prognosi riservata è morto Freddy Rincon. Il colombiano, ex del NAPOLI e del Real Madrid, è morto in seguito ad un grave incidente d'auto a Cali, in Colombia. L'auto guidata da Rincon era stata travolta da un autobus. Oltre all'ex calciatore erano rimaste ferite altre quattro persone. Rincon era stato trasportato d'urgenza e poi operato all'Imbanaco Clinic di Cali. Nella sua lunga carriera Rincon aveva giocato nell'Atlético Buenaventura, nell'Independiente Santa Fe, nell'América de Cali, nel Palmeiras, nel NAPOLI, nel Real Madrid, e poi tra Corinthians, Santos e Cruzeiro. Al Napoi, nel 1994/95 ha giocato 28 partite e segnato 7 gol. La squadra allenata da Boskov arrivò settima lottando per un posto in Coppa Uefa.