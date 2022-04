Ruba tre paia di scarpe in un negozio: scoperto e denunciato A finire nei guai un 25enne algerino

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in piazza Garibaldi presso un esercizio commerciale per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale aveva fermato un uomo che, poco prima, aveva asportato tre paia di scarpe del valore di 66 euro occultandole in una borsa schermata artigianalmente.

Un 25enne algerino irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per furto e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello stato del questore di Cagliari emesso il 16 gennaio 2020.