Arrestato un altro baby rapinatore: ha solo 15 anni, ora è finito in comunità

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un 15enne della città, incensurato, accusato di rapina.
Il minore è stato trasferito in una comunità.
I fatti risalgono allo scorso 2 dicembre, quando l'indagato si sarebbe reso responsabile di un raid in un supermercato di Melito di Napoli.
Decisive le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti, che hanno consentito di risalire al presunto autore della rapina, mentre si cerca ancora il complice.
Il 15enne avrebbe minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso (circa 1.600 euro) per poi dileguarsi in sella a uno scooter.