sequestrate due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando

Un milione 850mila sigarette, per un totale di 92500 pacchetti, che pesano quanto una barca di 9 metri oppure un furgone o 30 persone da 80 chili messe una accanto all’altra.
Il conto – quello fatto dai Carabinieri della stazione di Casoria - fa riferimento alle 2 tonnellate e 457 chili di sigarette sequestrate dai miliari.
Centinaia di pacchi di bionde di contrabbando, stipati in un deposito in via Enrico De Nicola, trovati quasi per caso.
I militari di Casoria intervengono per un sopralluogo, dopo un tentato furto. Piuttosto che rilevare danneggiamenti alle porte o trovare ladri in attività, scoprono quello che sembra uno snodo del traffico di tabacchi lavorati esteri.
8 bancali in fila, allineati e pronti per inondare il mercato nero delle sigarette a buon prezzo.
Tutto il materiale è stato sequestrato ma continuano le indagini per seguire l’eventuale filiera di produzione e distribuzione.