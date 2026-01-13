Sicurezza, Rostan: "Arrivano nuovi agenti, Governo vicino alla Campania" Parla la consigliera regionale della Lega e componente dell'ufficio di presidenza del consiglio

“Con l’arrivo di 264 nuovi agenti della polizia di stato in Campania, 141 a Napoli, il governo ha dato una risposta concreta e immediata alla domanda di sicurezza che proviene dai territori della nostra regione all’indomani dei recenti episodi di cronaca che hanno visto la criminalità organizzata e la microcriminalità rialzare la testa pericolosamente.

E’ una dimostrazione lampante del funzionamento della filiera istituzionale del centrodestra che lavora in modo serio e coordinato raggiungendo gli obiettivi che i cittadini campani ci hanno chiesto”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, consigliera regionale della Lega e componente dell’Ufficio di presidenza del consiglio.

“Come Lega continueremo a batterci per affermare la cultura della legalità e della prevenzione dei crimini – ha concluso Rostan - perché solo restituendo sicurezza ai nostri territori potremo davvero far partire quegli investimenti necessari alla ripresa economica della Campania garantendo il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Accanto a questo sforzo fatto dal governo, procederemo a livello regionale con il favorire politiche di integrazione e recupero sociale che sono la base per una svolta culturale”