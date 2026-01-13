Sicurezza, Rostan: "Arrivano nuovi agenti, Governo vicino alla Campania"

Parla la consigliera regionale della Lega e componente dell'ufficio di presidenza del consiglio

Sicurezza, Rostan (Lega): "Con arrivo nuovi agenti di Polizia in Campania si conferma attenzione del governo per la nostra regione"

Napoli.  

“Con l’arrivo di 264 nuovi agenti della polizia di stato in Campania, 141 a Napoli, il governo ha dato una risposta concreta e immediata alla domanda di sicurezza che proviene dai territori della nostra regione all’indomani dei recenti episodi di cronaca che hanno visto la criminalità organizzata e la microcriminalità rialzare la testa pericolosamente.

E’ una dimostrazione lampante del funzionamento della filiera istituzionale del centrodestra che lavora in modo serio e coordinato raggiungendo gli obiettivi che i cittadini campani ci hanno chiesto”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, consigliera regionale della Lega e componente dell’Ufficio di presidenza del consiglio.

“Come Lega continueremo a batterci per affermare la cultura della legalità e della prevenzione dei crimini – ha concluso Rostan - perché solo restituendo sicurezza ai nostri territori potremo davvero far partire quegli investimenti necessari alla ripresa economica della Campania garantendo il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Accanto a questo sforzo fatto dal governo, procederemo a livello regionale con il favorire politiche di integrazione e recupero sociale che sono la base per una svolta culturale”

