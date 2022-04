Movida violenta, 38enne accoltellato nel centro storico L'uomo avrebbe avuto una discussione con 4 persone

Lite nel centro storico di Napoli finisce con una coltellata. Il fatto e' accaduto intorno alle 2 del mattino, quando un uomo di 38 anni residente nel quartiere di Pianura e' stato ferito al braccio sinistro. I carabinieri sono stati chiamati dal pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove l'uomo era stato trasportato in ambulanza. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il trentottenne avrebbe avuto una discussione con quattro persone in via San Sebastiano. Durante la lite, i cui motivi sono ancora da chiarire, uno dei quattro lo avrebbe colpito con un coltello. La vittima e' stata curata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso.