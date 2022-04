Vocalist accoltellato in discoteca: arrestato 20enne a Casamicciola Terme L'intervento dei carabinieri

Vocalist accoltellato in discoteca. Carabinieri fermano 20enne per tentato omicidio. I carabinieri della stazione di Casamicciola terme, insieme a quelli del nucleo operativo radiomobile di Ischia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto G. P., 20enne di Lacco Ameno già noto alle forze dell’ordine. Il 20enne è gravemente indiziato del tentato omicidio di un 28enne, vocalist di un locale notturno di Casamicciola Terme.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza installate nel locale, i Carabinieri hanno identificato il giovane come colui il quale avrebbe inferto alla vittima una coltellata al fianco sinistro. Il 20enne si è presentato in caserma ed è stato subito fermato. Sarà tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.