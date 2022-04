Giovane pestato da balordi davanti ad un locale a Napoli: si indaga 24enne di Pianura in ospedale, dopo aver subito un trauma cranico

E' arrivato sanguinante al volto e privo di sensi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo a Napoli dopo essere stato picchiato selvaggiamente da più persone davanti ad un locale, non si sa per quale motivo. E' successo la notte scorsa in via Coroglio, zona di movida del quartiere di Bagnoli. La vittima di questa ennesima aggressione è un 24enne di Pianura. E' ora ricoverato in ospedale avendo riportato un trauma cranico. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.