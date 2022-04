Movida violenta a Bagnoli, Borrelli: "Che si vuol aspettare più?" Il timore è che prima o poi possa davvero scapparci il morto

A Bagnoli un 24enne di Pianura è stato picchiato davanti ad un locale di via Coroglio, zona di movida del quartiere di Bagnoli, a Napoli.

Il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli con il volto tumefatto. Secondo una sommaria ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato pestato da alcuni ragazzi; non sono chiare le motivazioni. Il 24enne è tuttora ricoverato, in osservazione per un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica.

“Da tempo siamo preoccupati per la movida selvaggia di Bagnoli che spesso degenera in caos e violenza. Lo scorso fine settimana abbiamo inviato alle forze dell’ordine un video in cui un cittadino documenta la situazione che si registra in quella zona. Dove tra l’altro i parcheggiatori abusivi la fanno da padrone fomentano il caos, il disordine e l’illegalità. Purtroppo nessuno è intervenuto.

Che si vuol aspettare più?”- le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli