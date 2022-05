Napoli, piazza Vanvitelli: auto finisce nell'aiuola e abbatte un palo della luce A causare l'incidente sembrerebbe, la pavimentazione resa viscida dalla pioggia

"Intorno alle 13, un grave episodio ha turbato la tranquillità del quartiere partenopeo del Vomero, creando non poca paura e scompiglio tra i presenti. A quell'ora infatti un'autovettura che transitava in piazza Vanvitelli, per cause in corso d'accertamento, sbandava paurosamente finendo sul marciapiede dell'aiuola centrale della piazza. Nello scontro, molto violento, l'auto subiva notevoli danni nella parte anteriore. Coinvolto anche uno dei quattro pali della pubblica illuminazione. presenti su marciapiede che circonda l'aiuola, e che, a ragione della violenza dell'urto, si abbatteva al suolo, senza, per fortuna, procurare danni a persone o cose ".

A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Si parla - aggiunge Capodanno - della possibilità che l'auto possa essere sbandata a causa della pavimentazione resa scivolosa da uno scroscio di pioggia ma sulle cause saranno le autorità preposte a pronunciarsi, dopo aver eseguito tutti i rilevi e gli accertamenti necessari.

All'ora nella quale si è verificato l'incidente - sottolinea Capodanno - solitamente la piazza è molto affollata. Sovente ho notato anche persone che si siedono sul bauletto antistante l'aiuola. Oggi, per fortuna, forse a regione dello scroscio di pioggia che si era verificato poco prima, non c'era nessuno così come non c'era alcuna autovettura o motociclo in transito nella zona dove si è abbattuto il pesante palo della luce.

Sul posto - conclude Capodanno - sono intervenuti i vigili urbani e una ditta incaricata, sicché, dopo gli accertamenti di rito, sono stati rimossi sia il palo della pubblica illuminazione abbattuto, che si spera venga ripristinato in tempi brevi, sia l'autovettura ".