Giovanni Melillo nuovo Procuratore Antimafia, sconfitto Gratteri Il Procuratore di Napoli nominato dal plenum del Csm

Giovanni Melillo, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e attualmente capo della procura di Napoli, e' il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo ha nominato a maggioranza con 13 voti il plenum del Csm. Sconfitti il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che era il suo diretto concorrente a cui sono andate 7 preferenze e il procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia Giovanni Russo (5 i voti espressi a suo favore). Melillo prende il posto di Federico Cafiero De Raho, in pensione da febbraio scorso.

A votare per Melillo sono stati i togati di Unicost e di Area, il presidente e il procuratore generale della Cassazione, Pietro Curzio e Giovanni Salvi, e i laici Benedetti, Donati e Cerabona. In magistratura dal 1985, Melillo ha iniziato la sua carriera come pretore presso la pretura di Barra e, in seguito, nel 1989, presso la pretura di Napoli. Dal 1991 al '99 ha lavorato come pm a Napoli, mentre tra il '99 e il 2001 e' stato fuori ruolo presso la presidenza della Repubblica. Nel marzo 2001 e' passato poi alla Dna come pm, mentre dal 2009 al 2014 ha svolto funzioni di procuratore aggiunto a Napoli. E ancora: dal 2014 al 2017 e' stato fuori ruolo al ministero della Giustizia per svolgere l'incarico di capo di Gabinetto dell'allora Guardasigilli Andrea Orlando. Rientrato in magistratura, Melillo e' stato per un periodo sostituto pg a Roma, prima di insiediarsi, nell'agosto 2017, a Napoli come procuratore capo, incarico di vertice che ha ricoperto fino ad oggi.

"Un foggiano procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è un messaggio forte e chiaro della presenza dello Stato. Giovanni Melillo è un professionista di spessore, affidabile ed esperto. Non a caso proviene dalla procura di Napoli, un'istituzione di un certo livello che ti forma per la vita. Il Csm ha fatto la scelta giusta. Da foggiano e soprattutto da italiano formulo il mio in bocca al lupo a Melillo, che saprà farsi valere come ha fatto fino ad oggi". Così in una nota l'onorevole foggiano Giorgio Lovecchio del Movimento 5 Stelle.

"Buon lavoro a Giovanni Melillo, nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Siamo certi che sarà all'altezza del testimone raccolto da un magistrato della caratura di Cafiero de Raho che l'ha preceduto al vertice della Dna. La competenza e l'impegno di Melillo nella lotta alle mafie sono note a tutti, tanto più a chi conosce il suo operato come procuratore di Napoli. In questo particolare momento storico che chiama ciascuno di noi a uno sforzo ulteriore, possa Melillo, nel suo nuovo ruolo, proseguire il lavoro fin qui svolto nel segno dell'unità e della coesione delle istituzioni". Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola.