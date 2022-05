Pronto soccorso del Cardarelli di nuovo in crisi. Barelle ovunque, è caos totale Borrelli: "I policlinici non aprono i pronto soccorso. Una vicenda inaccettabile e incomprensibile"

Il pronto soccorso del Cardarelli è in crisi. Ci sono barelle ovunque. Tanti cittadini stanno inviando foto e segnalazioni al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli preoccupati per una situazione che si sta aggravando di ora in ora.

“Borrelli, le mando una foto del pronto soccorso al Cardarelli dove la situazione è oscena in cui non ci sono posti e soprattutto non c’è abbastanza personale medico. Mio padre è malato di tumore e lo tengono lì nella stanza del pronto soccorso perché non hanno posti liberi.”

"Ho già allertato il direttore generale dell'azienda sanitaria. Questa crisi deve essere gestita con la massima attenzione evitando ulteriori ripercussioni verso i pazienti. Sappiamo che il personale medico del Cardarelli ce la mette tutta ogni volta e non dice mai no a un ricovero però non possiamo neanche permettere che l'ospedale si trasformi in un lazzaretto casomai perchè ancora si aspetta che i policlinici aprano i loro pronto soccorso.

Aperture annunciate da tempo e mai realizzate con mille trucchetti e giochi di prestigio burocratici. Una vicenda inaccettabile e incomprensibile che ancora oggi grida vendetta" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli membro della commissione sanità."