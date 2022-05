Castellammare di Stabia, uomo gambizzato finisce in ospedale: si indaga Ferito da arma da fuoco, medicato dai sanitari e dimesso

E' giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Si tratta di un 49enne del luogo. Stando alle prime indagini, sarebbe stato colpito, non si sa ancora per quale motivo, in via Petraro. Sull'episodio stanno cercando di fare piena luce i carabinieri. Non ha riportato serie conseguenze. La prognosi stilata dai medici è di dieci giorni.