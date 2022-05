Scippa il telefonino ad una donna: arrestato Raggiunto e bloccato dalla polizia grazie alla tempestiva segnalazione di passanti

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in via Galileo Ferraris sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato un uomo che, dopo aver asportato il telefono ad una donna, stava scappando in direzione di corso Arnaldo Lucci. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato trovandolo in possesso dello smartphone rubato poco prima. Si tratta di un 31enne napoletano con precedenti, arrestato per furto con strappo. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria.