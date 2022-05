Nuovo agguato a Scampia: 28enne ferito in auto da due colpi di pistola Indagini in corso da parte della polizia

E' stato centrato alla schiena da due proiettili calibro 9 mentre guidava. Ennesimo agguato a Napoli. Bersaglio dei malviventi questa volta un 28enne napoletano non legato ad ambienti criminali. Si trovava in sella al suo scooter e stava attraversando via Napoli-Roma verso Scampia quando è stato centrato. Una vera e propria imboscata. Nessun tentativo di rapina. Agli inquirenti ha dichiarato di essere stato colpito alla parte bassa della schiena e di aver avvertito improvvisamente un bruciore. Attualmente è sotto osservazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli. Indagini in corso per fare piena luce sul grave episodio.