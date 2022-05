Smantellati altri altarini dell’Alleanza di Secondigliano Borrelli: "Una vittoria non solo simbolica. Bisogna proseguire in questa direzione"

Abbattuti atri altarini eretti dall’Alleanza di Secondigliano. Uno dei manufatti abusivi sorgevano in via Sant'Antonio Abate, all'altezza del civico 258. Zona tra l'Arenaccia e San Lorenzo ritenuta sotto il controllo del clan guidato dai Bosti-Contini-Mallardo. Un altro in zona San Carlo all'Arena.

“È l’ennesimo colpo inferto dallo Stato al clan e non soltanto simbolico dato che attraverso gli altarini e i simboli religiosi i camorristi non solo esaltano i boss e le figure di spicco delle loro famiglie ma si conquistano la ‘benevolenza’ del popolo, o comunque tentando di arrivare a ciò, e dichiarano l’ incontrastabilità del loro potere sul territorio di riferimento. Per questo, come chiedevamo già da tempo, bisogna proseguire in queste operazioni di smantellamento dei simboli della camorra e allo stesso tempo la Chiesa dovrebbe fare un passo importante prendendo le distanze da una realtà, quella camorristica e criminale, che da troppo tempo usa la religione per scopi non propriamente pure ed altruistici. ”- ha dichiarato il Consigliere Regione di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.