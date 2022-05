Si è spento un sorriso: non si può morire così, nel fiore della vita L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ricorda Ester, l'infermiera dal cuore buono

L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate posa un fiore virtuale per Ester Esposito, infermiera dell’Aorn Cardarelli di Napoli morta stamane a 38 anni presso l’istituto Pascale a causa di un male che purtroppo non le ha dato scampo, strappandola all'affetto di tutti.

Ester, una donna esemplare, sempre amorevole nel suo lavoro al fianco degli ammalati, lascia due splendide bambine ed un marito anche lui infermiere. Ha lavorato sempre con grande abnegazione proprio in quell'ospedale alle prese oggi con una grave emergenza, il Cardarelli. Ma lei non si è mai arresa, ha mostrato sempre un grande spirito di sacrificio anche nei momenti più difficili.

Una giovane vita la sua spesa per gli altri, con dedizione, impegno e professionalità. Il suo sorriso riusciva spesso a dare conforto a tante persone in difficoltà. Un destino beffardo l'ha strappata all'affetto di tutti, in così poco tempo e nel fiore della vita. "Riposa in pace tu che non hai mai esitato a dare aiuto al prossimo!"