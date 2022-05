Rapina in una gioielleria, malviventi tentano la fuga ma vengono arrestati Colpo sventato a San Giuseppe Vesuviano grazie all'intervento di polizia e carabinieri

Rapina in una gioielleria a San Giuseppe Vesuviano. I delinquenti hanno fatto irruzione all’interno dell’edificio ma mentre stavano per concludere l'azione criminosa sono stati bloccati da polizia e carabinieri che hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale arrestandoli tutti. "Voglio ringraziare ancora una volta le forze dell'ordine che hanno sventato l'ennesima azione criminale in pieno giorno. Se non ci fossero loro la deriva delinquenziale che stiamo vivendo sui nostri territorio sarebbe inarrestabile" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto decine di segnalazioni sulla vicenda da parte dei cittadini del posto.