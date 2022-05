Cade dal palco mentre canta e finisce in ospedale: paura per Massimo Ranieri Una distrazione o forse un malore improvviso alla base dell'incidente

Paura per il cantante napoletano Massimo Ranieri, caduto dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana, nella sua città con lo spettacolo musicale "Sogno o son desto".

Il popolare artista avrebbe perso l'equilibrio, non è chiaro se per una disattenzione o se a seguito di un malore, ed è precipitato al suolo, sul piano inferiore quasi in platea. 71 anni compiuti pochi giorni fa, è rimasto a terra dopo la caduta ed è stato immediatamente soccorso dallo staff.

Sul posto, allertato dalla direzione del teatro, è intervenuto il personale del 118, con la postazione del Loreto Crispi. Per consentire i soccorsi è stato necessario far allontanare gli spettatori dalla sala, che hanno abbandonato il teatro con calma e in ordine, e hanno sostato all'esterno in attesa di notizie del loro beniamino.

Ranieri è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Cardarelli, dove i medici gli hanno riscontrato un serio trauma cranico e sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Al momento è sotto osservazione.