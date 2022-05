E' ubriaco, l'autista non lo fa salire a bordo e lui lancia bottiglia sul bus Momenti di paura nel quartiere Mercato a Napoli all'interno di un parcheggio

Momenti di paura nel quartiere Mercato a Napoli all'interno di un parcheggio. Un cittadino di nazionalità georgiana senza fissa dimora, in preda ai fumi dell'alcol pretendeva a tutti i costi di salire su un bus diretto in Polonia. Dopo l'intervento dell'autista che gli ha impedito l'accesso per motivi di sicurezza, l'uomo si è scagliato contro il mezzo, lanciando al suo indirizzo, una bottiglia di vetro. Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmarlo ed evitare il peggio. Alla fine il 30enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e denunciato.