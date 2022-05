Picchiato e accoltellato mentre è al semaforo: è giallo Un 20enne ha raccontato che sconosciuti lo avrebbero aggredito senza motivazione al semaforo

Era fermo ad un semaforo, alla guida della sua auto, stamattina alle 6, quando alcune persone avrebbero spalancato la portiera della sua vettura e lo avrebbero picchiato e accoltellato alla gamba destra. Secondo quanto raccontato dalla vittima, sarebbe accaduto a Napoli; la sua versione e' al vaglio dei Carabinieri. Secondo quanto al momento ricostruito, intorno alle 6 il 20enne di Melito, si e' presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Era ferito ad una gamba. Ha raccontato che mentre era fermo ad un semaforo in Via Acton, quello all'ingresso della galleria Vittoria, e' stato aggredito da persone che poi sarebbero fuggite. Il giovane e' stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso dei Carabinieri di Napoli Chiaia per chiarire dinamica e motivazioni