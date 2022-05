Napoli, è emergenza scippi: 7 episodi in poche ore, vittime anche ragazzini ll comitato b&b: "Fermare escalation delinquenziale, controllo territorio e pene severe"

“Stiamo tornando ai livelli di dieci anni fa - tuona Fabrizio de Lella - presidente del Comitato B&B di Napoli; in poche ore in pieno Centro Storico, dove si concentrano gran parte dei flussi turistici cittadini, si sono verificati sette scippi - prosegue de Lella - In sella agli scooter i delinquenti fanno man bassa di cellulari, sfrecciando nel dedalo di vicoli dove dovrebbe essere vietato il passaggio ai motorini.

Significa che manca il controllo del territorio, i delinquenti agiscono impuniti. Per questo il Comitato si attiverà per essere ‘Sentinella della città’ pubblicheremo sulla nostra pagina facebook video e foto che mettono in risalto le situazioni e i protagonisti di condizioni indecorose”.

Pomeriggio di terrore in via Salvator Rosa anche per due ragazzini, di cui uno cardiopatico, inchiodati a un muro e minacciati da un delinquente armato di coltello, che non ha esitato a puntarglielo alla gola purché cedessero soldi e cellulare.

“Mio figlio è sotto choc – ha riferito la mamma di uno dei due raggiunta al telefono - non vuole più uscire di casa, è un ragazzino tranquillo anche per i problemi cardiaci che ha dalla nascita. Rientrava dal cinema insieme al cugino di soli 12 anni, e si sono visti puntare un coltello a serramanico alla gola, spalle al muro. Al 12enne, il delinquente, per evitare che scappasse, gli è salito con tutto il suo peso sul piede. Dei tanti presenti nessuno è intervenuto, solo quando mio figlio ha iniziato a urlare, il criminale si è dato alla fuga. In questa città non c’è futuro”. Conclude la madre.

“Non possiamo consentire di consegnare la città ai criminali, ai vigliacchi che non esitano di terrorizzare i ragazzini.

Vogliamo una Napoli in cui si possa vivere di normalmente, dove ci sono i turisti che ne apprezzano le bellezze senza essere derubati e i ragazzini che il sabato pomeriggio vanno al cinema senza rischiare di vedersi puntato un coltello alla gola. Basta dover barattare la tranquillità e il decoro con i delinquenti senza scrupoli. L’escalation delinquenziale che da troppo tempo stiamo denunciando va fermata con rigore. Bisogna mettere in campo ogni sforzo possibile perché solo con un reale controllo del territorio e applicando pene certe e severe ai delinquenti potremmo combattere questa deriva incontrollata”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.