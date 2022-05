Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: indagato 35enne La squadra mobile della questura di Napoli ha dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare

La squadra mobile della questura di Napoli ha dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di un indagato gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa, tra l’altro, in danno dell’amministratore delegato di una società di commercio carburanti di Qualiano. Fatti commessi Barcellona in Spagna, Qualiano, Napoli e San Sebastiano al Vesuvio a maggio 2021 e il 5 febbraio 2022.