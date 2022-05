Nuova stesa a Napoli ai quartieri spagnoli: esplosi 16 colpi di pistola Appello a prefetto e questore affinchè si possa fermare l’ondata di criminalità e violenza

Nuova stesa nella notte ai Quartieri Spagnoli dove sarebbero stati esplosi ben 16 colpi, tutti in aria tra la paura dei residenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario di Napoli che hanno effettuato i primi rilievi e recuperato i bossoli dei colpi esplosi. Nessun ferito è stato registrato, così come non sono stati segnalati danni a cose. Sono in corso le indagini della polizia.

“L’episodio andrà chiarito dalle forze dell'ordine ma ciò che è evidente è che la città è in balia della criminalità e della violenza. Troppo sangue sta scorrendo e troppa paura c’è ora tra la popolazione. Urgono interventi da parte del Prefetto e del Questore, serve un piano per restituire legalità, serenità e pace alla cittadinanza, soprattutto bisogna evitare che a farne le spese siano degli innocenti.”- ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.