Santa Lucia ancora ostaggio della sosta selvaggia e degli abusivi Nulla è cambiato dopo la vicenda dei carroattrezzi mandati via dai pareggiatori

A due settimane dalla vergognosa vicenda in cui i parcheggiatori abusivi di Santa Lucia hanno mandato via, sotto minaccia, i carroattrezzi, in quella zona, nulla è ancora cambiato e persiste la sosta selvaggia controllata ed incentivata dagli abusivi.

Le corsie e gli stalli tra via Nazario Sauro e il palazzo della Regione, su tutte via Generale Giordano Orsini, via Chiatamone o via Gonzaga sono ancora sotto il totale controllo dei parcheggiatori abusivi, che si spartiscono gli incroci, gestendo la sosta anche sulle strisce blu, su quelle pedonali e lì dove è presente il segnale di rimozione forzata. Mentre, come racconta sempre Il Mattino, languono i controlli e di carroattrezzi non ce n'è nemmeno l’ombra.

“È assurdo che si continui a tollerare una simile situazione che sta gettando non soltanto Santa Lucia ma tutta la città nel caos e nell’illegalità, senza contare che questo business della sosta abusiva va a rimpinguare le casse dei clan.

L’amministrazione deve lavorare affinché sia reso operativo al più presto il regolamento di sicurezza urbana per dare più potere alla Polizia Municipale ed inasprire gli interventi contro i parcheggiatori abusivi. E’ davvero arrivato il tempo di fare un’inversione a U e cominciare a cambiare le cose.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.