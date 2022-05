Omicidio Ornella Pinto a Napoli: condannato all'ergastolo l'ex compagno Borrelli: "Sarebbe giusto che non uscisse più dal carcere"

La prima sezione della corte di Assise di Napoli (presidente Teresa Annunziata, giudice a latere Giuseppe Sassone) ha condannato all'ergastolo Pinotto Iacomino, l'uomo accusato di avere ucciso la sua ex compagna, l'insegnante di sostegno di 40 anni Ornella Pinto, madre di un bambino di 5 anni, all'alba del 13 marzo 2021 a Napoli. Un omicidio commesso mentre il bambino era in casa.

"Sono vicino alla famiglia di Ornella che conosco da tempo. Una famiglia che ha sofferto tantissimo e che ha dovuto sopportare questo dolore straziante. L'ergastolo non significa per forza che l'assassino non uscirà più dal carcere.

A mio avviso chi commette un reato così grave e sanguinario davanti a un bambino non dovrebbe più uscire dalla galera" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borre