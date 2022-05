Napoli, rione Sanità. Donna spacciava dalla finestra, arrestata In via Savarese i falchi della Mobile hanno scoperto lo spaccio "a domicilio"

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Roberto Savarese un’auto che sostava sotto la finestra di un’abitazione ed il conducente che, dopo un breve colloquio con una donna, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente 2 grammi circa di hashish mentre, nell’appartamento della spacciatrice, hanno rinvenuto 220 euro. A.C., 59enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.