Colpito con una bottiglia di vetro e rapinato del telefonino: arrestato l'autore Rapido intervento della polizia in piazza principe Umberto a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Principe Umberto hanno notato due uomini che si stavano rincorrendo. I poliziotti li hanno raggiunti e uno di essi ha raccontato che, poco prima, il fuggitivo lo aveva aggredito colpendolo con una bottiglia di vetro per poi rapinarlo del telefono cellulare. Gli operatori hanno bloccato il rapinatore identificandolo per un 44enne libico con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per rapina aggravata e lesioni personali.