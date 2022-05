Detenzione e spaccio di droga: arrestato pusher 44enne Operazione dei carabinieri della stazione Rione Traiano

I carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine. E’ stato sorpreso in Via Tertulliano, in un locale adibito a bottega dello spaccio. Nelle sue disponibilità 6 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento della droga.

Addosso anche 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Alla fine è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.