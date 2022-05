Finisce in manette, tradito dalle telecamere di un B&B Arrestato un 39enne dai carabinieri a Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto un 40enne di Casoria, già noto alle forze dell’ordine. Stava tentando di entrare in un appartamento utilizzato dal proprietario come B&B in Corso Umberto I, a Napoli. Aveva appena forzato la porta con un cacciavite quando i carabinieri, allertati dal 112, lo hanno bloccato prima che entrasse. Sfortuna ha voluto, (fortuna per il proprietario e per i carabinieri), che una telecamera riprendesse tutta l’attività del 39enne che, finito in manette, è stato ristretto in camera di sicurezza. E’ ora in attesa di giudizio.