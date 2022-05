Precipita al suolo dal sesto piano di una palazzina e muore La tragedia all'alba a Napoli

Precipita al suolo dal sesto piano di una palazzina e muore. Nulla da fare per un uomo di 75 anni. La tragedia all'alba in via Sandro Botticelli a Napoli. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti dopo aver visto a terra il corpo dell'uomo in una pozza di sangue. Inutile ogni soccorso, l'anziano è morto sul colpo. Sul posto la polizia che ha avviato le relative indagini per ricostruire l'accaduto.