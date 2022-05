Rione Sanità: chiuso un circolo culturale e sanzionata la presidente Multa di circa 7000 euro e sigilli

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, della polizia locale e personale del dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 1 hanno controllato un circolo culturale in via Miracoli dove hanno sanzionato la presidente poiché sprovvista della Scia sanitaria (segnalazione certificata di inizio attività), dell’attestato Haccp (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per aver violato le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico, per un totale di 6.950 euro.

Infine, il locale è stato sequestrato.