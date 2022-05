Farmaci scaduti e alimenti deperiti in una casa di cura: sequestro e denuncia I carabinieri denunciano titolare di una casa per anziani e sospendono l'attività

Assicurava attraverso annunci sul web un luogo sicuro, saluare, caldo, ospitale con pranzi genuini in modo da far sentire gli anziani a casa propria. Tutt'altro.

A leggere l’informativa dei carabinieri della stazione locale, però, le cose sembrano essere differenti.

Perché durante uno dei controlli programmati sul territorio insieme a personale dell’Asl è emersa una situazione terribile. In dispensa farmaci scaduti e alimenti il cui consumo “preferibilmente entro” era superato quasi da 1 anno.

Dei pasti genuini promessi sul sito poche tracce. I militari hanno rinvenuto nei frigoriferi della cucina prodotti scaduti addirittura nel luglio del 2021. E parliamo di alimenti deperibili che già nelle normali condizioni di conservazione rischiano di alterare in fretta sapori e trasformarsi in una concreta minaccia per la salute. Ancora, farmaci di ogni tipo, anche quelli prossimi a spegnere la prima candelina dalla data di scadenza. Venivano somministrati agli ospiti della struttura in barba alle più basilari norme sanitarie e morali.

Il titolare della società che gestisce il centro è stato denunciato per commercio o somministrazioni di medicinali guasti e cattivo stato di conservazione di alimenti. L’attività è stata sospesa e gli ospiti affidati ai familiari. Farmaci e alimenti sono stati sequestrati.