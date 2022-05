Inseguimento nella notte: polizia ferma e denuncia 17enne senza patente Il ragazzo ha anche accusato un malore dopo essere stato bloccato

Un ragazzo minorenne è stato denunciato dai carabinieri dopo un inseguimento. La notte scorsa una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi non si è fermata all'alt intimato da una gazzella del nucleo radiomobile di NAPOLI imboccando contromano diverse strade fino ad arrivare a via Labriola del quartiere Scampia tornando così quasi al punto di partenza dell'inseguimento. A quel punto i tre giovani hanno abbandonato l'auto e i due passeggeri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il guidatore, invece, è stato bloccato dai carabinieri e portato nella caserma di via Caracciolo: si tratta di un ragazzo del rione Don Guanella che ha da poco compiuto 17 anni. Il giovane, incensurato, che ha anche accusato un malore, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente per poi essere affidato ai genitori arrivati in caserma.