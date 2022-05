Criminalità spietata a Napoli: rapina a mano armata in un supermercato Terrore nel quartiere Vomero

Terrore in un supermercato, nel quartiere Vomero a Napoli. Rapinatori armati di pistola, hanno fatto irruzione nella struttura di via Francesco Cilea puntando dritto alle casse. Arma in pugno, dopo aver minacciato i dipendenti, si sono fatti consegnare il bottino. Sul posto, allertati dal 112 sono giunti i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. Nessuna traccia del malviventi in fuga e nessun ferito. Sull'accaduto indagano i carabinieri.