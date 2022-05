Criminalità a Napoli, Capodanno: rafforzare la presenza delle forze dell'ordine I cittadini sono scoraggiati e vivono in un clima di continua apprensione

"Oramai nel ventre molle ma opulento del Vomero, quartiere partenopeo di benestanti e di grosse e lucrose attività commerciali, la delinquenza, organizzata e non, sa di poterla fare da padrone – sottolinea ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, più volte intervenuto, anche di recente, sui problemi della sicurezza nell'ambito della collina -. Come altro si può spiegare l’ennesima rapina effettuata stasera, intorno alle 19, in un supermercato posto nella centralissima via Cilea, generando, tra l'altro, tanta paura tra i clienti che in quel momento erano presenti e che hanno visto i malviventi irrompere nell'esercizio commerciale armati di pistole?

Purtroppo - prosegue Capodanno - le forze dell'ordine che si vedono in giro per le strade e le piazze vomeresi sono decisamente insufficienti per un quartiere dove ogni giorno arrivano migliaia di persone, tra le quali si annidano scippatori, rapinatori e delinquenti di ogni risma e genere, oltre alle famigerate baby gang che aggrediscono, specialmente all'uscita da scuola, giovani inermi, come è accaduto di recente in via Luca Giordano.

I residenti sono scoraggiati e vivono in un clima di continua apprensione - sostiene Capodanno -. E' auspicabile che per porre un freno a questa nuova ondata di episodi delinquenziali, che coinvolge anche i ragazzi, si assumano al più presto da parte delle autorità preposte i provvedimenti del caso, a partire da una maggiore presenza delle forse dell'ordine a tutte le ore, anche con l'utilizzo di pattuglie miste, specialmente nelle zone dove, con maggior frequenza, si manifestano fenomeni malavitosi. Così come ci auguriamo che sui recenti fatti di cronaca si tenga al più presto un'apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ".