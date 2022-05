Nuovo agguato a Napoli, 24enne di Sorrento gambizzato in un locale a Gragnano Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un 24enne incensurato di Sorrento è stato colpito alla gamba destra da due colpi di pistola. E' accaduto ieri sera prima della mezzanotte. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia dove si trova tuttora ricoverato. Non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia. Secondo una prima sommaria ricostruzione, tutta da accertare, il 24enne sarebbe stato ferito da uno sconosciuto all’interno di un locale a Gragnano. Indagini in corso per fare piena luce su questo ennesimo e grave episodio.