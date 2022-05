Pusher 20enne arrestato dai carabinieri nel quartiere Vasto Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a Napoli

I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 21enne del quartiere Vasto. Era in Via Taddeo da Sessa, nei pressi dei parcheggi sotterranei del centro direzionale di Napoli, quando è stato sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un cliente di passaggio. Bloccato prima che potesse fuggire Donzetti è finito in manette. Nella sua auto 4 dosi di cocaina e altre 3 bustine di marijuana. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.