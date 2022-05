Ennesimo agguato a Napoli, 44enne ferito a Soccavo: indaga la polizia E' ora ricoverato all'ospedale San Paolo in prognosi riservata

Agguato in via Vicinale Palazziello, nel quartiere di Soccavo. Un 44enne, è stato ferito a un gluteo da un proiettile e ora si trova ricoverato all'ospedale San Paolo. Ad agire un uomo in sella ad uno scooter.

La polizia, che indaga sull'episodio. Ritrovati a terra tre bossoli calibro 7,65. L'uomo è giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di via Terracina in condizioni piuttosto critiche, accompagnato da un amico.

La zona in cui è avvenuto l'ennesimo agguato è ritenuta dagli inquirenti sotto il controllo dai clan. Indagini sono in corso per chiarire il movente. Di certo chi ha sparato mirava ad uccidere il 44enne scampato solo per un soffio alla morte dopo essersi acconto in tempo di chi stava sparando contro di lui.