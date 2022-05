Napoli nel terrore, due rapine in poche ore: bloccati e arrestati i banditi Le manette ai polsi di un 47 napoletano e di un 26enne libico

I falchi della squadra mobile, nel transitare lungo corso Garibaldi hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, usando il manubrio del mezzo, ha urtato con violenza una persona per sottrarle il cellulare e darsi alla fuga in direzione di piazza Mercato.

I poliziotti gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha proseguito la fuga effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Marvasi, è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso del cellulare asportato poco prima. Si tratta di un 47enne napoletano già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli, è stato arrestato per rapina, infine, il motoveicolo è stato sequestrato.

In contemporanea i nibbio dell’ufficio prevenzione generale, in via Agostino Depretis hanno notato un uomo e una ragazza che si stavano rincorrendo. I poliziotti hanno raggiunto la donna la quale ha raccontato che, poco prima, il fuggitivo l’aveva aggredita fisicamente per poi rapinarla della sua borsetta.

Gli operatori hanno intimato l’alt all’uomo che, alla loro vista, si è disfatto della borsa e ha proseguito la fuga fino a quando, giunto in via Cristoforo Colombo, è stato bloccato dopo una colluttazione.

Il 26enne, libico con precedenti, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, infine, la borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.