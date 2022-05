Il patrimonio iconografico delle perizie del tribunale di Napoli in mostra È stato terminato il lavoro di inventariazione delle piante, disegni ed immagini fotografiche

È stato ultimato il lavoro di inventariazione delle piante, disegni ed immagini fotografiche contenute nelle Perizie del Tribunale Civile di Napoli dal 1860 al 1942.

L’interesse di questo lavoro sta nella possibilità di poter guardare da vicino le innumerevoli trasformazioni che la città di Napoli e la sua provincia hanno avuto in questo periodo nel loro aspetto urbanistico e sociale, pur attraverso le lenti dei tecnici chiamati dal Tribunale ad essere accanto ai giudici nel dirimere le controversie.

Tra questi documenti si possono trovare i disegni e le mappe del palazzo d’Avalos in via dei Mille, utili alle attuali maestranze per una ricostruzione filologica degli ambienti. Dal punto di vista naturalistico possono essere ricostruite le vicende legate alle trasformazioni della linea costiera dal golfo di Napoli, come il porto di Capri e di Procida, gli Astroni, il lago Patria, Lucrino ed Averno.

L’archivio di stato fornisce uno strumento utile agli storici e agli amministratori pubblici della città, in un momento di riavvio delle attività edili. L'appuntamento all'archivio di stato di Napoli, nella sala Filangieri giovedì 19 maggio alle ore 10:00.