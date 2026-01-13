Rapina un uomo e tenta la fuga: arrestato un 29enne a Napoli L'intervento rocambolesaco dei falchi della squadra mobile

La polizia ha arrestato un 29enne napoletano per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania sono stati avvicinati da un uomo in piazza Garibaldi. Lo stesso, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava nei pressi della pensilina della fermata dell’autobus in piazza Principe Umberto, era stato avvicinato da un uomo che, facendo intendere di essere armato, gli aveva sottratto il suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti hanno immediatamente allertato la locale sala operativa fornendo la descrizione della persona, in quei frangenti, i falchi della squadra mobile, nel transitare in via Cesare Carmignano, hanno notato il 29enne che, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso del cellulare rapinato. Gli agenti hanno così accertato che il 29enne, poco prima, aveva perpetrato la rapina ai danni dell’uomo.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre il telefono cellulare restituito al legittimo proprietario